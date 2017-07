Incêndio atinge área às margens da SP-304

Uma área às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) foi atingida por um incêndio na tarde desta sexta-feira (28). O fogo atingiu uma área na frente do Aeroporto Municipal de Americana. O Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste realiza a contenção das chamas no local, já que a corporação de Americana estava envolvida em outra ocorrência. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O fogo teve início por volta das 14h. De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), por conta da fumaça que avançou sobre a rodovia foi necessário enviar viaturas para o local. Veículos das Unidades Básicas de Atendimento do DER estão na pista sinalizando e orientando os motoristas.

A prefeitura de Americana foi questionada se algum voo no Aeroporto Municipal foi prejudicado pela fumaça, mas não respondeu até a publicação da reportagem. Um funcionário do local relatou à reportagem que o local ficou tomada por fumaça e foi necessário fechar todas as janelas do prédio da administração.