Imobiliária é acusada de não repassar aluguel pago pelos inquilinos

A Polícia Civil de Americana está apurando, em quatro inquéritos policiais diferentes, a conduta dos administradores da Imobiliária Trevisan. A empresa está sendo acusada por supostamente reter o dinheiro do aluguel pago pelos inquilinos e não repassar para os proprietários dos imóveis.

No total, quatro boletins de ocorrência já foram registrados, mas o LIBERAL apurou junto aos clientes da empresa que o número de pessoas lesadas pela ação e que ainda não procurou a polícia pode ser superior a 20.

Um dos proprietários que denunciou o caso a polícia, o aposentado Availton Meneguetti, contou que firmou um contrato de 36 meses com a empresa e sempre teve problemas para receber. “Sempre houve atraso, mas agora está pior. Dizem que não há caixa e não vão nos pagar”, pontou. Ele diz que deveria ter recebido o aluguel de um imóvel residencial no dia 23 do mês passado e por isso foi pessoalmente até a empresa cobrar e acabou tendo uma discussão com um dos prestadores de serviço da empresa. “Tem muita gente que está sem receber e não temos informação sobre quando vamos ter o dinheiro na mão”, lamentou.