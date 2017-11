Igreja Presbiteriana promove debate sobre política nesta quarta-feira

“É aberto a todos que estão preocupados com a política e querem conversar sobre ética. O papel não apenas da igreja, mas de qualquer cidadão, é de olhar para o cenário nacional, ver o que está acontecendo e refletir sobre isso, então é importante aproveitar esta oportunidade para o debate”, enfatizou o pastor.

De acordo com o pastor Jabis Hipólito de Campos Júnior, para o evento foram convidados dois palestrantes doutores na área econômica e politica: Enrique Viana Arce e o Marcos de Carvalho Dias. Depois da palestra será aberto ao público o espaço para o debate.

Nesta quarta-feira (15), a Igreja Presbiteriana Central de Americana vai aproveitar o feriado da Proclamação da República para promover um debate, às 19h30, sobre “Ética e política: eleições no Brasil – de Lula a Bolsonaro”. O objetivo é pensar nos reflexos para as eleições de 2018.

O evento é gratuito e aberto a toda população, não sendo necessário fazer inscrição. A Igreja Presbiteriana Central está localizada na Rua Sete de Setembro, 363, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3461-7048 ou no evento do Facebook.