Igreja Batista comemora multiplicação com fogos de artifício com menos ruído

A tradicional queima de fogos organizada pela Igreja Batista do Caminho ganhou neste ano um novo significado – o bem-estar animal. Diferente das edições anteriores, o evento “Americana Iluminada por Jesus” contou com fogos de artifício com ruído reduzido. Foto: Isabella Holouka/O Liberal

Desde 2014, a Igreja Batista do Caminho comemora a multiplicação de células com a queima de diversos rojões. O pastor da unidade da Vila Jones, Hugo Takashi Konno conta que a mudança partiu dos fiéis. Ele relata também que as negociações acontecem desde o ano passado. “Fomos procurados pelas pessoas da igreja que não queriam mais barulho. Então essa mudança representa o respeito, além dos cuidados com os animais, mostra o nosso respeito com as pessoas que não queriam mais barulho”, diz o pastor.

Após a comunidade da igreja demonstrar o interesse na mudança, os responsáveis pelo evento procuraram o vereador Guilherme Tiosso (PRP) no último dia 30 para entregarem uma declaração confirmando o compromisso da não emissão de fogos de artifício com ruídos.