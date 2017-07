Hospital Municipal entrega exames sem os laudos

A doméstica Lindalva Peixoto Cortez, de 50 anos, registrou um boletim de ocorrência para denunciar a situação. Ela realizou em maio uma tomografia no Hospital Municipal e uma espirometria no Núcleo de Especialidades, por conta de problemas respiratórios. A mulher teve acesso, no dia 20 de junho, à tomografia, mas o exame estava sem o laudo médico. Sem isso, Lindalva não conseguiu o encaminhamento necessário.

A Prefeitura de Americana está entregando exames médicos sem laudo por falta de profissionais para realizar a avaliação. Segundo nota do município, “no momento há um déficit de médicos para assinar os laudos, e devido a isso, as imagens estão sendo entregues sem o laudo, que são repassados posteriormente”.

A paciente precisou ir ao Hospital Estadual de Sumaré para tratar de um problema renal e após relatar seu quadro clínico, ela mostrou ao médico a tomografia. “Ele disse que não é especialista em pneumologia, mas que achava que eu poderia estar com enfisema pulmonar e preciso começar um tratamento urgente”.

Lindalva chegou a procurar clínicas particulares para tentar um laudo para sua tomografia, mas foi informada que teria de refazer o procedimento, que tem custo de R$ 900. “Não tenho esse dinheiro, já estou com o exame pronto, mas não há médico e nem previsão. A assistente social me disse que tem uma ‘pilha’ de exames sem laudo. Eu fiz um boletim de ocorrência porque alguém precisa tomar uma providência. Eu já tive câncer de mama, vou ficar esperando até quando?”, desabafou a paciente. A prefeitura foi questionada, mas não informou quantos exames estão na mesma situação.

CONTRATAÇÃO

O edital de licitação para contratar empresa para fornecer médicos ao Hospital Municipal foi suspenso no dia 29 de junho. O pregão foi impugnado para análise de requerimentos. A assessoria de imprensa informou, no final da tarde de terça-feira, que não conseguiria levantar os motivos da suspensão do edital por conta do fim do expediente do Setor de Licitações da Fusame (Fundação Saúde de Americana).

O edital prevê o preço inicial de R$ 15 milhões por ano para fornecimento de serviços médicos. Atualmente, a OS (Organização Social) Plural fornece médicos para o hospital. O contrato com a organização, que está com os pagamentos atrasados, vence em agosto, podendo ser renovado.