Hospital Municipal registra quarto caso de KPC no ano

O Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana, registrou mais um caso de contaminação pela superbactéria KPC (Klebsiella pneumoniae Carbapenemase). A paciente é uma mulher de 84 anos, que está internada desde o dia 22 de fevereiro, fazendo hemodiálise e com infecção urinária. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A prefeitura informou que a paciente está colonizada, ou seja, não há a contaminação pela superbactéria. O município não especificou quando foi identificada a contaminação, mas garantiu que ela está em isolamento. Este é o quarto caso de KPC este ano no hospital. Dois dos pacientes foram apenas colonizados, mas tiveram alta na sexta-feira (16).

Diferentemente do que foi informado pela Prefeitura de Americana na sexta-feira, o paciente de 37 anos infectado com a superbactéria KPC no hospital municipal não foi transferido para a enfermaria. Ele continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A informação foi corrigida pela prefeitura nesta segunda-feira (19).