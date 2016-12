Foto: Dener Chimeli / O Liberal

A Basílica Santuário Santo Antonio de Pádua foi a primeira a celebrar a Missa do Galo na RPT (Região do Polo Têxtil), conseguindo agregar cerca de 2 mil fiéis às 14h. Esta é a primeira vez que a Basílica oferece este horário alternativo na véspera do dia mais importante para a comunidade cristã.

Para o responsável pelo espaço, Padre Pedro Leandro Ricardo, foi um verdadeiro sucesso. “Esta decisão foi tomada porque tradicionalmente já temos uma grande participação da comunidade do Centro nas missas de início de tarde. É um horário muito bom para as pessoas da terceira idade e uma forma de dar atenção aos fiéis que já frequentam a Basílica e também às famílias que vão viajar e possuem suas confraternizações”, comentou o pároco.

Pertencentes a Paróquia do São Domingos, o casal Claudenir e Maria Luiza Gobbo Braz aproveitaram a celebração diurna para adiantar as comemorações. “Na nossa paróquia a missa vai começar 18h30. Optamos por passar aqui na Basília justamente para adiantar a comemoração. Não dá para deixar de vir na missa nesse dia importante”, comentou.

Da mesma região, o gerente Renilton Naitze elogiou a iniciativa da Basílica. “É uma boa opção vir mais cedo e poder participar. Este é o verdadeiro espírito natalino, não dá para cear sem antes agradecer pela vinda de Jesus”, declarou.

Há quatro semanas sem cantar o mais emotivo hino católico, “Glória”, Padre Leandro classifica o retorno da música como um dos momentos mais marcantes nas comemorações do final de semana. “Estávamos guardando toda a exultação para este momento e todo o carrilhão de sinos será tocado. Outro momento que é muito emocionante neste dia é a procissão que fazemos da imagem do menino Jesus até a Manjedoura de Belém, na entrada da Basília. Todos estes dias a manjedoura esteve com a Bíblia Sagrada, amparando a palavra do Salvador”, explicou.

O pároco também frisa que o Natal não é uma festa que celebra apenas o passado. “A Igreja não é saudosista. A celebração de hoje é um memorial, mas também é uma atualização da manjedoura. É hoje que Cristo nasce em nós e nos renova para um novo ciclo. É a festa da Salvação e nos colocamos na posição de acolhida ao próprio Cristo que veio até nós”, finalizou.

Horários das missas na RPT:

Confira as celebrações nas principais igrejas

Americana – Santo Antônio

25/12: 7h, 10h,18h,20h

31/12: 14h e 18h

01/01: 7h, 10h,18h,20h

Hortolândia – Central

25/12: 8h e 19h30

31/12: 20h

01/01: 8h e 19h30

Nova Odessa – São Jorge

25/12: 7h, 11h e 19h30

31/12: 18h30

01/01: 7h, 11h e 19h30

Santa Bárbara d’Oeste – Central

25/12: 9h e 19h

31/12: 20h

01/01: 9h e 19h

Sumaré – Central

25/12: 7h, 10h e 19h

31/12: 20h

01/01: 7h, 10h e 19h