Homem tenta furtar veículo e é detido por vítima

Foto: Reprodução / Facebook

Um homem sofreu uma tentativa de furto de seu carro de dentro da garagem de casa, no Jardim Amélia, em Americana, correu atrás do suspeito e o deteve até a chegada da Guarda Municipal, na madrugada desta sexta-feira (23). Ele contou com a ajuda de vizinhos para impedir o crime. O suspeito foi apresentado à CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana para o registro da ocorrência como tentativa de furto, e foi liberado.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 1h um motorista de 49 anos chegava na Rua Iacanga com o ônibus da empresa onde trabalha quando viu um homem na casa de um vizinho. O suspeito estava mexendo na porta do veículo Uno que estava dentro da garagem. O motorista então passou a buzinar e gritar para chamar a atenção de outras pessoas.

O dono do carro, um mecânico de 40 anos, foi para fora da casa e viu um homem correndo. Ele correu atrás do suspeito e, junto com o vigilante da rua, deteve o homem a um quarteirão de sua residência. Segundo o boletim de ocorrência, eles precisaram usar força física para detê-lo, o que provou algumas escoriações no suspeito. A Guarda Civil foi acionada e, ao chegar ao local, viu o homem deitado no chão com diversas pessoas ao redor, impedindo sua fuga.

Eles foram apresentados à CPJ. O suspeito disse que foi confundido e não estava na casa da vítima. Ele se negou a fazer exame de corpo delito por conta dos ferimentos. Não houve nenhum dano ao carro e nem à casa da vítima, e todos foram liberados.