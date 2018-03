Homem tem celular roubado em trailer de lanches em Americana

Um empresário de 33 anos teve seu celular roubado em um assalto a um trailer de lanches na noite de terça-feira (20), na Rua São Tiago, no bairro São Manoel. O caso foi registrado na CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana, mas ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h um homem armado com um revólver abordou o proprietário do trailer e exigiu dinheiro, que foi prontamente entregue. No documento, não há informações da quantia levada. Em seguida, o ladrão abordou o empresário, que também estava no trailer, e pediu dinheiro, mas este alegou que não tinha. O assaltante então tomou o celular que estava nas mãos da vítima, um iphone, e fugiu. Não há câmeras de segurança no local, segundo o boletim de ocorrência. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal