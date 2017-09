Homem preso por tráfico diz que vendia drogas para comprar bebida

Um ajudante geral de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (31), em Americana, por tráfico de drogas no Jardim dos Lírios. Ele não só admitiu a prática como disse que vendia entorpecentes para comprar bebida alcoólica. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O flagrante aconteceu por volta das 17h20. Guardas municipais viram o motorista de um veículo Palio receber algo de um rapaz que estava do lado de fora do carro, na calçada, na Rua Jaçana. Depois de entregar a “encomenda”, o suspeito se afastou e juntou-se a outro homem.

LEIA TAMBÉM: Polícia Ambiental apreende duas carretas de madeira irregular

Os guardas abordaram os três e encontraram, dentro do Palio, quatro porções de cocaína escondida embaixo do banco do motorista. O condutor do veículo, um pedreiro de 34 anos, disse que havia acabado de comprar a droga pelo valor de R$ 40 do ajudante geral. Com ele, os patrulheiros apreenderam R$ 81.