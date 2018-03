Homem morre atropelado ao ajudar motorista na SP-304

Um homem de 38 anos morreu atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, ao tentar ajudar um motorista que tinha parado o carro no acostamento devido a problemas mecânicos. O caso aconteceu nesta sexta-feira (23), por volta das 23h15.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Elvaldo dos Anjos de Oliveira Galetti, transitava a pé pela via quando ofereceu apoio ao motorista, na altura do quilômetro 127, no sentido Santa Bárbara d’Oeste. Ele sugeriu colocar o veículo no gramado às margens da rodovia. Foto: Reprodução / Facebook

Elvaldo começou a empurrá-lo, enquanto o motorista permaneceu dentro do automóvel. Em determinado momento, ele se dirigiu à lateral esquerda do carro para conversar com o condutor sobre o ponto onde eles deixariam o veículo.

Nesse instante, um carro passou pelo local, atingiu Elvaldo e se chocou contra a lateral esquerda do veículo. À PM (Polícia Militar), o motorista desse veículo “não soube informar o que aconteceu, somente percebeu que colidiu em algo, porém só constatou o atropelamento após parar seu veículo”, de acordo com o registro policial.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde constatou-se o óbito. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), que acionou a Polícia Científica para a realização de perícia técnica na área dos fatos e nos automóveis.

De acordo com informações de parentes na página de Elvaldo no Facebook, o velório teve início às 12h deste sábado (24) e o sepultamento será às 16h, no Cemitério da Saudade, em Americana.