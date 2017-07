Homem morre após cair de viaduto no Nova Americana

Foto: Divulgação

Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta quarta-feira (26) após cair do viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano, na Rua Silvino Bonassi, no bairro Nova Americana, em Americana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Americana, policiais civis e profissionais do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local para a realização dos trabalhos de perícia técnica para a investigação do ocorrido.

LEIA TAMBÉM: Gama nomeia guardas para o meio ambiente

Após a perícia, o Corpo de Bombeiros efetuou a remoção do corpo.