Homem embriagado bate carro contra viatura da PM

Um homem de 44 anos, embriagado, bateu o carro contra uma viatura da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (9), em Americana. Depois de atingir o veículo, ele saiu com o automóvel em alta velocidade e acabou colidindo contra um muro. Ninguém ficou ferido. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O acidente aconteceu por volta das 2h30. Policiais estavam em patrulhamento pela Avenida Campos Sales, sentido Centro, pela faixa da direita. Na altura do número 821, um Honda Civic que seguia pela mesma via, porém, do lado esquerdo, invadiu a faixa da direita atingindo a lateral e o retrovisor da viatura.

Os policiais militares deram ordem de parada ao motorista, porém, ele ignorou e saiu com o veículo em alta velocidade. Os soldados passaram a acompanhá-lo e no cruzamento das Ruas Marrocos e Albino Menegatti, no Jardim Miriam, na contramão, o condutor do Honda Civic bateu o carro contra um muro.