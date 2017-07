Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim, em Americana

A equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) encontrou neste sábado (29) um homem portando 17 porções de maconha, no bairro Cidade Jardim. O registro ocorreu por volta das 16h30. Foto: Divulgação_PM

Além das 17 porções de drogas, o homem foi encontrado com R$ 25 em espécie. Ele foi abordado após a PM observar atitude suspeita em uma praça. Ao sair do local, foi revistado e, ao ser questionado sobre a procedência da droga, ele respondeu que fazia o tráfico no local todos os dias. Para realizar o serviço, ele recebia R$ 40 por dia.

Foi dada voz de prisão em flagrante e o homem foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a autoridade tomou ciência do fato e o formalizou. Ele foi conduzido a Cadeia Pública de Sumaré.