Homem é preso por porte ilegal de arma

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem foi preso em flagrante pela PM (Polícia Militar) de Americana no início da noite de sexta-feira por portar ilegalmente uma arma de fogo. J.A.S., de 36 anos e morador do Jardim Boer II, foi flagrado pela Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) com um revólver e munições numa praça do bairro Boa Vista por volta das 18h. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré.

De acordo com informações da polícia, uma equipe da Rocam estava em patrulhamento pelo bairro Boa Vista quando se deparou com o homem em uma praça, localizada na Rua Luiz Panaro, sentado em um banco. Ao avistar a equipe, ele demonstrou um certo nervosismo, o que levou os policiais a realizarem a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais encontraram com o homem um revólver de cabo de madeira, oxidado e com capacidade para 05 cartuchos calibre 38, carregado com uma munição. Aos policiais, ele disse vinha sendo ameaçado e por isso estava armado. A equipe policial se dirigiu, então, até a casa do indiciado, porém, nada de ilícito fora encontrado no local. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, e, em seguida, levado para a Cadeia Pública de Sumaré por porte ilegal de arma de fogo.