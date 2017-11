Homem é preso em flagrante por agredir mulher e filha

Um motoboy foi preso em flagrante por lesão corporal, na madrugada deste domingo (12), no bairro Parque Gramado, em Americana. A. A. S., 33, teria agredido com socos sua amásia, de 36 anos, e a filha de 8 anos, após uma discussão familiar. A ocorrência foi registrada às 3h45 pela Polícia Militar, no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana. Foto: Arquivo / O Liberal

Denúncia anônima dava conta de uma briga entre marido e mulher e o agressor estaria de posse de uma faca. A. foi encontrado próximo à residência com apoio da GAMA (Guarda Municipal de Americana). Em revista pessoal, nada foi encontrado com ele. Na casa, policiais encontraram uma porção de cocaína e dois pés de maconha.

Mulher e criança foram encaminhadas ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi para atendimento médico. Foram constadas lesões na cabeça e rosto da mulher, e também no rosto da criança.