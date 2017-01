Homem é preso em Americana após tentar furtar carrinho de bebê

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (24), em Americana, após tentar furtar um carrinho de bebê. O caso aconteceu no bairro Vila Bertini.

Por volta das 2h, a PM (Polícia Militar) foi informada de que estaria acontecendo uma tentativa de furto em uma residência localizada na Rua Laura Scanavack Bonin. Ao chegar no local, os policiais encontraram J.M.S. sobre a grade da casa e um morador tentava segurar o suspeito.

Na calçada, estava um carrinho de bebê, que o homem tentou furtar do imóvel. Sendo assim, J.M.S. foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foi autuado em flagrante e, depois, conduzido para a Cadeia Pública de Sumaré. De acordo com informações da PM, o homem já possui passagem na polícia do Mato Grosso do Sul por porte ilegal de arma.