Homem é preso com quase três quilos de drogas no Parque da Liberdade

Um homem de 27 anos foi preso com quase três quilos de drogas no Parque da Liberdade, em Americana, na noite desta sexta-feira (7). Um adolescente de 17 anos, primo do suspeito, também foi detido. Ele confessou à Polícia Militar que ajudava a preparar, embalar e vender as porções de entorpecente em um bar no mesmo bairro.

A prisão aconteceu depois que policiais militares foram informados de que um homem estaria guardando e comercializando drogas na Rua Serra Estrela do Norte. Quando chegaram no endereço, os soldados viram quando um homem tentou fugir para o interior de uma casa, sendo abordado ainda no corredor.

LEIA TAMBÉM: Guarda de Sumaré estoura desmanche de carros

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Em busca pessoal, localizaram um aparelho celular, R$ 23 em dinheiro e duas chaves. Uma delas abriu uma porta que dá acesso a um cômodo nos fundos do imóvel. No local, os policiais encontraram dois tabletes inteiros e três pela metade de maconha (2,55 quilos), uma porção grande de cocaína (244 gramas), cinco kits com 14 microtubos da mesma droga (55 gramas), R$ 1.372 em dinheiro, dois rádios comunicadores, duas facas com resquícios de maconha, 479 microtubos vazios, várias embalagens plásticas para guardar entorpecentes e um rolo de plástico filme.