Homem é preso após se passar por policial em Americana

Um homem foi detido em flagrante nesta terça-feira (20) em Americana, após fingir ser policial e exigir dinheiro de uma mulher, moradora do bairro Boa Vista. Ele afirmou à vítima que resolveria uma ocorrência policial em troca do benefício. Com ele também foi localizado uma réplica de pistola e munição.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), eles foram acionados pela vítima para que comparecessem à Avenida Geraldo Gobbo, por volta das 11 horas e, quando chegaram ao local, a mulher relatou que o suspeito se apresentou como sendo policial e que o homem havia lhe dado garantias de resolução de uma pendência policial da denunciante, mas que em troca ela deveria pagar por esse serviço. Foto: Polícia Militar / Divulgação

O ‘suposto policial’ foi interrogado pelos militares e negou que tenha exigido dinheiro da mulher. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas em seu veículo os militares localizaram uma réplica de arma de fogo.

Depois disso, a companhia foi até a casa do falso PM e lá encontraram 11 munições, possivelmente de calibre 22. Diante disso, ele recebeu voz de prisão em flagrante por usurpação de função pública. A cópia da arma e as munições foram apreendidas.