Homem é preso após roubar passageiros de ônibus em Americana

Quando os soldados tentaram abordá-lo, o suspeito dispensou algumas cédulas de dinheiro e um estilete no chão e, em seguida, tentou fugir. Os policiais, no entanto, o alcançaram.

A vítima informou as características do assaltante e também a direção para qual ele havia seguido. Os policiais, então, passaram a fazer buscas na tentativa de encontrar o bandido e viram um homem com a mesma descrição correndo próximo a um campo na Avenida Serra Dourada.

Um homem de 33 anos foi preso na noite desta terça-feira (29), em Americana, após roubar passageiros de um ônibus do transporte público do município. A prisão ocorreu por volta das 22 horas, depois que uma das vítimas abordou uma viatura da PM (Polícia Militar) que fazia patrulhamento pelo bairro Jardim da Paz e disse que havia acabado de acontecer um assalto a um coletivo. Foto: Divulgação/Polícia Militar

As vítimas que estavam no ônibus reconheceram o homem como sendo o autor do assalto, bem como os objetos recuperados e o estilete usado no crime. Outros motoristas também informaram à polícia que o suspeito já tinha feito vários roubos a coletivos com a mesma arma. O homem foi autuado em flagrante e recolhido na carceragem da CPJ (Central de Polícia Judiciária).