Homem é preso após roubar padaria no Zanaga

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (27) após roubar uma padaria localizada no bairro Antonio Zanaga, em Americana.

O assalto aconteceu por volta das 6h em um estabelecimento que fica entre as ruas Antonio Conselheiros e das Pintangueiras. Segundo uma funcionária, que preferiu não se identificar, pouco depois de a padaria abrir, às 5h, dois homens se aproximaram do local, sendo que um deles ficou do lado de fora, e o outro entrou no comércio e pediu um cigarro, o que foi negado pela mulher. Em seguida, o homem deixou o espaço.

Porém, uma hora depois, o suspeito que tinha ficado do lado de fora da padaria voltou, entrou no comércio e, simulando estar armado, exigiu que a funcionária entregasse o dinheiro do caixa. De acordo com a vítima, o assaltante estava alterado.

Assustada, a mulher começou a chorar e conseguiu fazer um sinal para um cliente que estava entrando no estabelecimento. O cliente percebeu a ação e retornou para o carro. Em seguida, o criminoso pegou notas de dinheiro e moedas e fugiu.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e conseguiu abordar o ladrão ainda no bairro. Com ele, foram encontrados cerca de R$ 50. A funcionária acredita que o bandido tenha levado aproximadamente R$ 300 que estavam no caixa.

O suspeito foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde o caso será apresentado ainda nesta manhã.