Homem é preso após roubar celulares de transeuntes

Um homem foi encaminhado a Cadeia Pública de Sumaré após ter sido identificado como um dos indivíduos envolvidos em um roubo à duas mulheres, na madrugada deste domingo (30). Ele foi encontrado pela PM (Polícia Militar) no bairro Morada do Sol, em Americana. Foto: Divulgação_PM

Em patrulhamento pelo bairro, a PM tomou ciência que um carro modelo Celta, da cor Prata, teria sido utilizado no roubo de dois aparelhos celulares, de duas mulheres, além de R$ 5, tomando destino ignorado pela Avenida Estados Unidos. A partir dos dados do endereço cadastral do veículo, a PM passou a patrulhar na região onde estaria o automóvel.

A abordagem do automóvel foi realizada imediatamente após o avistarem na Avenida Estados Unidos. Ele foi parado na Rua Pedro Pioli, na Morada do Sol. Nada ilícito foi localizado com o condutor, entretanto, em revista, a PM achou um dos celulares que teria sido roubado. O condutor R.P. não soube dizer a procedência do aparelho ao ser questionado pelos policiais. A vítima então reconheceu o homem como autor do roubo, e também o celular, que era de sua propriedade. Foi dado vós de prisão em flagrante.