Homem é preso após jogar tijolo em prédio da PM

Um homem de 28 anos foi preso na manhã deste domingo (9) após danificar uma vidraça da sede do 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado na Praça Comendador Muller, no Centro de Americana. Ele arremessou metade de um tijolo em uma das janelas e tentou fugir, mas foi detido. Não houve feridos na ocorrência.

De acordo com informações da PM, os dois policiais responsáveis pela guarda do quartel estavam em seus postos quando ouviram o barulho da vidraça se quebrando. O tijolo atingiu a área do alojamento de sargentos e subtenentes. Eles avistaram o suspeito, o marmorista J.A.C., fugindo em direção ao terminal de ônibus, e foram atrás dele.

O homem acabou detido e, por meio das imagens do circuito interno de câmeras foi possível comprovar que ele havia arremessado o tijolo. O acusado é natural de Sorocaba, mas reside em Americana. Ele tem passagens por roubo e confessou ter arremessado a pedra, mas não afirmou o motivo.