Homem é preso após invadir e furtar creche recém-inaugurada em Americana

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta terça-feira (25), em Americana, após invadir e furtar a creche Tupã, no Vale das Nogueiras. Apesar de o atendimento às crianças não ter sido suspenso, a Prefeitura informou via assessoria de imprensa que muitos pais, ao chegarem na unidade e verem a viatura da polícia em frente ao prédio, preferiram voltar com os filhos para casa. Apenas três crianças ficaram na creche. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

A invasão aconteceu por volta das 2 horas. Para entrar na unidade, o suspeito quebrou o vidro de uma porta. Ele furtou envelopes com a contribuição dos pais – o montante ainda não havia sido contato pela direção da escola – e sete torneiras que estavam guardadas em um armário.

Guardas municipais foram informados sobre o crime e o endereço onde o autor poderia ser encontrado.

O suspeito, no entanto, ao perceber a presença dos patrulheiros fugiu pelo telhado. Na casa dele, foram encontrados R$ 267 e as torneiras levadas da creche.