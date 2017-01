Homem é preso ao roubar enxaguante bucal de farmácia

O desempregado J.C.P.J., de 23 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (3), em Americana, ao ser flagrado roubando um enxaguante bucal de uma farmácia localizada na Rua Rui Barbosa, região central da cidade.

Por volta das 5h, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local quando notaram um homem, com o rosto encoberto por uma camiseta de cor preta, no interior do estabelecimento e uma funcionária da farmácia, usando uniforme, de costas para a rua.

LEIA TAMBÉM: Dois são presos por furto em Santa Bárbara e Sumaré

Os PMs estranharam a movimentação e resolveram abordar o suspeito, que tentou fugir. Porém, os policiais conseguiram alcançar o desempregado e, com ele, foram localizados o produto de higiene bucal e R$ 7, dinheiro que tinha sido roubado do caixa da farmácia. A gerente A.A.S.S., de 33 anos, que é funcionária do estabelecimento, contou que pouco antes da PM chegar, o homem entrou no local e, simulando estar armado, anunciou o assalto.

O desempregado foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foi autuado em flagrante e, depois, conduzido para a Cadeia Pública de Sumaré.