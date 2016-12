Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (23) depois de arrombar uma casa e tentar furtar uma televisão na Rua Sergipe, no bairro Werner Plaas, em Americana. Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinhos ouviram barulhos no imóvel e acionaram a PM (Polícia Militar).

A patrulha chegou até o local e encontrou a porta da cozinha arrombada e, dentro da casa, deteve o desempregado M.M.A., de 26 anos.

LEIA TAMBÉM: Doméstica é presa por tráfico de drogas em Americana

O homem já havia enrolado uma televisão numa colcha e se preparava para furtar o aparelho quando foi flagrado pela polícia. Pelo celular, inclusive, o homem já negociava a venda do eletrônico por R$ 800.

A polícia também encontrou com o assaltante uma chave de fenda e uma picareta, usados na invasão da casa, além de um celular roubado. O ladrão foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré.