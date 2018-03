Homem é rendido no São Vito e feito refém por 20 horas

O agente de segurança Antônio Carlos Kozan, de 49 anos passou mais de 20 horas de apreensão, após ser sequestrado em seu veículo, próximo a uma casa lotérica no bairro São Vito, em Americana, na tarde desta quarta-feira (21). A vítima foi liberada nesta quinta-feira (22), em um canavial no limite entre Americana e Paulínia, e uma das suspeitas é de que o carro tenha sido usado para transporte de entorpecentes de acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Segundo Kozan, ele havia estacionado seu carro, um Hyundai I30, por volta das 16h de quarta, em uma rua próxima à casa lotérica e, quando saiu do veículo, dois homens armados o renderam. Um deles assumiu a direção do veículo, enquanto ele e o outro criminoso ficaram no banco de trás. A vítima foi vendada durante todo o percurso, que durou cerca de 23 horas. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Eles só falavam que era para eu colaborar, para ficar quietinho que nada aconteceria”, relatou o agente de segurança. “Você só pensa que quando o passeio terminar, você vai terminar junto. Graças a Deus foi só o susto”. Kozan contou ainda que durante o trajeto, a dupla colocou algo dentro do carro e depois fizeram algumas paradas que duravam aproximadamente dez minutos.

Na tarde desta quinta, por volta das 15h30, a vítima foi liberada em um canavial entre Americana e Paulínia. A dupla levou o celular, um GPS e R$ 400,00 em dinheiro de Kozan.“Eles me mandaram ficar lá por uns dez minutos e depois que eu percebi que não tinha ninguém, liguei meu carro e fui embora para casa”, descreve Kozan.

O guarda municipal Siderlei de Almeida, que atendeu à ocorrência, diz que uma das hipóteses da ação criminosa seria o transporte de drogas. “É um caso inusitado, mas pode ser que usaram ele e o carro dele para buscar ou levar drogas”. No porta-malas do I30 foram encontrados, com o auxílio do cão Hércules, restos espalhados de uma substância parecida com cocaína.

Até a publicação da matéria, na noite desta quinta, nenhum dos sequestradores foram presos e o caso será investigado.

Videomonitoramento

Radares ‘inteligentes’ flagraram a passagem do veículo da vítima nas cidades de Piracicaba, Santa Maria da Serra e Borborema no período do sequestro e devem ser usadas pelas autoridades para a investigação do caso e tentativa de identificar os suspeitos.