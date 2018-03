Homem é esfaqueado por desconhecido em bar de Americana

Um homem de 32 anos foi esfaqueado em um bar de Americana na madrugada deste domingo (25). Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde permanecia internado até as 19h20. O caso aconteceu por volta de 1h20.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a PM (Polícia Militar) relatou que foi chamada ao hospital para registrar o caso de um homem que chegou ao local com ferimentos de faca. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Uma enfermeira relatou aos policiais que o homem disse ter sido ferido a facadas por um desconhecido enquanto tomava cerveja em um bar. Não há, no boletim de ocorrência, menção ao local onde fica o estabelecimento. O ferido foi levado ao hospital por desconhecidos.

Os policiais não conseguiram falar com a vítima, que estava passando por cirurgia no momento. Na noite deste domingo, o hospital informou que o homem estava na enfermaria da unidade. O serviço social do hospital disse que não poderia dar detalhes sobre o quadro de saúde do paciente.