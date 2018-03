Homem é detido após furtar casa no Werner Plaas

Um homem foi detido em flagrante nesta segunda-feira (19), após furtar um relógio, uma pulseira de ouro e mais R$ 132 em dinheiro em uma residência no Werner Plaas em Americana.

Segundo informou a PM (Polícia Militar), policiais faziam patrulhamento por volta do 12h30 pela Rua Florianópolis, quando avistaram uma motocicleta com a chave na ignição e dois capacetes no guidão, em frente a uma residência que estava com o portão entreaberto. Foto: Divulgação / Polícia Militar

Ao se aproximarem, os PMs notaram que a porta estava aberta e foi neste momento que dois homens avistaram os militares e conseguiram fugir pelos fundos do imóvel.

Um deles foi alcançado pelos PMs em uma rua de terra próximo à Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ele estava com os pertences furtados e confessou o crime. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré, enquanto o segundo envolvido não foi localizado. Os objetos furtados foram devolvidos à vítima.