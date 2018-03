Homem é detido ao tentar golpe do cartão clonado

Um motoboy de 40 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (21), após se passar por um funcionário de uma agência bancária e tentar furtar o cartão de crédito de um morador no Jardim Paulistano, em Americana.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), eles foram acionados pela vítima para que comparecessem à Rua Polônia e, quando chegaram ao local, às 13h35, encontraram o homem, que ao ver a viatura demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de um crachá que estava em seu pescoço. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nesse momento, os PMs solicitaram os documentos do motoboy e, ao conferirem os dados, notaram que o nome expresso no RG era diferente ao que estava escrito no crachá usado pelo suspeito. Também durante abordagem, os militares encontraram dentro da mochila do homem mais quatro crachás falsos de outros bancos. Ao ser questionado, ele disse apenas que era motoboy e que estava fazendo uma coleta de documentos.

Os policiais interrogaram a vítima, que desmentiu a versão do suspeito. Ela relatou que o motoboy havia feito ligações anteriores se passando por funcionário da agência bancária e informando que seu cartão estaria clonado. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e segue à disposição da Justiça por tentativa de furto mediante fraude.