Homem é detido ao tenta entrar com celular no CDP

Diante dos fatos, o visitante e o celular foram apresentados na CJP (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde ele foi autuado por tentar entrar na unidade prisional com o aparelho.

Um homem foi pego tentando entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) “AEVP Renato Gonçalves Rodrigues” de Americana, neste domingo (12), com um celular. O aparelho foi detectado em revista feita por meio de scanner corporal. Foto: SAP_Divulgação

“Também foi instaurado um Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade do detento que receberia o celular, bem como as medidas administrativas com relação ao visitante”, finalizou a nota.