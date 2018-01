Homem é condenado a 20 anos de prisão pela morte de taxista

A Justiça de Americana condenou a 20 anos de prisão um dos três acusados pela morte do taxista Jair Tedesco, em fevereiro de 2007. A vítima, na época, tinha 53 anos. A sentença foi publicada nesta terça-feira no Diário de Justiça. Marcelo Figueiredo do Nascimento, hoje com 29 anos, está preso no CDP

(Centro de Detenção Provisória) de Americana. A defesa dele disse que pretende recorrer da decisão.

O crime foi cometido na tarde do dia 22, no bairro Cariobinha, em Americana. Os acusados – dois rapazes com 19 anos e um adolescente de 17 anos – embarcaram no táxi da vítima, na região central, e simularam uma corrida até o bairro Jaguari. Durante o trajeto, o trio anunciou o assalto.

LEIA TAMBÉM: ONG realiza adoção de gatos e cachorros do CCZ

Na esquina das Ruas São Sebastião e São Simão, em frente a um campo de futebol, o taxista foi atingido com um tiro nas costas. Após o crime, os acusados fugiram a pé em direção ao bairro Nova Carioba. Dois deles – Marcelo e o adolescente – foram presos dentro de uma residência em construção. O terceiro suspeito foi localizado momentos depois e indicou o local onde estava a arma usada no latrocínio (roubo seguido de morte).