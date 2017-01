Homem de 26 anos é morto a tiros no Parque Gramado

Um rapaz identificado até o momento apenas como Elias, foi morto a tiros no final da noite do último sábado (7) na Rua Carolina Calligares Cibin, no bairro Parque Gramado, em Americana.

Segundo informações de uma amiga da família que entrou em contato com a reportagem do LIBERAL, mas optou por não se identificar, a vítima estava na casa de um amigo, que seria o alvo do criminoso, que bateu na porta e atirou ao menos duas vezes quando Elias foi atender, às 23h50 de sábado.

Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

Após efetuar os disparos, o homem, que estava usando camiseta verde e bermuda clara, segundo vizinhos, ainda chamou pelo dono da residência, que não estava em casa no momento. A esposa de Elias estava no local no momento do crime, junto com uma das duas filhas do casal, que ainda seria um bebê, e se escondeu quando ouviu os disparos.

O autor dos disparos saiu da casa após os tiros e entrou em um veículo que estava nas proximidades, tomando rumo desconhecido.

A amiga da família afirmou que Elias morreu ainda no local, antes da chegada do resgate. Segundo ela, a vítima foi atingida por pelo menos dois disparos, segundo as autoridades que estiveram presentes no local do crime.

O corpo de Elias está sendo velado no Cemitério Parque Gramado na noite deste domingo (8), mesmo lugar onde será sepultado na manhã desta segunda-feira (9).

A reportagem do LIBERAL tentou durante todo o dia deste domingo ter acesso ao boletim de ocorrência do caso, que foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana mas, apesar da confirmação do crime, foi informada de que a ocorrência ainda não havia sido finalizada em quatro oportunidades entre 7h30 e 20h30.

Ainda não há informações sobre qualquer suspeito de ter cometido o crime.