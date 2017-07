Homem de 23 anos morre em acidente de moto

Segundo informações dos bombeiros, Odailton chegou na unidade já sem vida. O óbito foi constatado pelo médico plantonista do hospital.

A PM (Polícia Militar) fazia patrulhamento pelo local quando encontrou o corpo de Odailton próximo da moto, uma Honda/CG 150. Ele estava inconsciente e com sangramento. Assim, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros de Americana, que chegou ao local e realizou os procedimentos de imobilização e transporte da vítima para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

O jovem Odailton José Souza Santos, de 23 anos, morreu na noite desta terça-feira após se envolver em um acidente com sua motocicleta na Avenida Paschoal Ardito, em Americana. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente.

A perícia esteve no local e Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente.

Morador do bairro Nova Carioba, a vítima era natural de Araioses, no Maranhão. O LIBERAL não conseguiu confirmar a data e horário do sepultamento de Odailton.

LEIA TAMBÉM: Festa para crianças carentes precisa de doações