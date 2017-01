Homem confessa furto e é liberado em Americana

Um homem de 45 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira (25), em Americana, suspeito de furtos a lojas localizadas na região central. Apesar de ter confessado a invasão a um estabelecimento comercial na Rua 9 de Julho, o ajudante geral S.A.P., conhecido como “Jacó”, foi liberado após registro da ocorrência por não se tratar de flagrante.

Policiais militares chegaram até o suspeito após receberem informação de que o autor dos furtos a lojas no Centro de Americana era magro, branco, usava um cavanhaque, apresentava uma imperfeição no dedão da mão esquerda e tinha uma bicicleta na cor preta.

O ajudante geral foi localizado perto da Rua Carioba, próximo à linha férrea. Com ele, foi encontrado, dentro de uma bolsa, duas bermudas, um perfume, uma carteira, um par de chinelos, R$ 22 e um aparelho celular, além da bicicleta. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O suspeito admitiu ter participado de um furto a uma loja na Rua 9 de Julho, onde na companhia de um colega, furtou vários itens de pesca. O crime, de acordo com o ajudante, lhe rendeu R$ 180. Ele foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e liberado após registro da ocorrência.

Na última segunda-feira, lojistas do Centro de Americana se reuniram com o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Dimas Zulian, e com o major da Polícia Militar, Rogério Takiuchi, para pedir ajuda na tentativa de evitar furtos aos comércios. Esse tipo de crime, de acordo com os lojistas, tem sido frequente.

O presidente da Acia disse que pretende estudar a viabilidade da implantação de tecnologia para o monitoramento das ruas centrais. Ele também se comprometeu a buscar informações a respeito do sistema público de monitoramento do município, que está em fase de licitação.