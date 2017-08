Homem com sinais de embriaguez é detido após provocar acidente

Um autônomo de 30 anos foi detido em Americana após bater o carro, um Fiesta, contra um veículo Santana, e danificar o blindex de um estabelecimento comercial no bairro Nova Americana, nesta segunda-feira (14). O acidente aconteceu por volta das 17h50 no cruzamento das Ruas Quintino Bocaiúva e Guaianazes. O condutor estava embriagado. Foto: Leon Botão / O Liberal

De acordo com uma testemunha, o autônomo estava em alta velocidade e atravessou o cruzamento das vias sem respeitar o sinal de pare, atingindo o Santana conduzido por um motorista de 61 anos e danificando o blindex de uma loja de esquadria existente no local.

Quando guardas municipais chegaram no endereço, o motorista já havia sido socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Por telefone, ele disse que seguia pela Rua Quintino Bocaiúva, sentido bairro, e no cruzamento com a Rua Guaianazes houve a batida. Informou ainda que não se recordava de mais nada e que não desejava representar criminalmente contra o autônomo.