Habitação promove visita aos residenciais Vida Nova 1 e 2

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana vai promover neste sábado (2) visitas monitoradas, junto às famílias habilitadas, aos novos apartamentos do Vida Nova I e II, na região da Praia Azul. As visitas serão realizadas das 8 às 17 horas e são restritas para as famílias que estão habilitadas e receberam a convocação.

“Amanhã as famílias habilitadas para o Vida Nova I conhecerão o empreendimento em uma vista in loco que está dividida das 8 às 17 horas. Conseguimos junto à construtora esse benefício, um pedido das famílias que participam do processo”, explicou o secretário de Habitação, Charley Petter.