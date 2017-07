Habitação convoca inscritos para contratos do Residencial Lírios

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana atende nesta semana as 41 famílias inscritas nos programas habitacionais do município para assinatura dos contratos para aquisição de apartamentos do Residencial Jardim dos Lírios, no Jardim Recanto. Os atendimentos tiveram início nesta segunda-feira (10) e continuam na terça-feira (11), às 18h30, em sede localizada na Avenida Brasil. Foto: Arquivo/O Liberal

O projeto habitacional foi anunciado pelo prefeito Omar Najar no dia 9 de fevereiro e prevê a construção de 300 unidades por meio de PPP (Parceria Público Privada). Segundo o secretário de Habitação, Charley Petter Cornachione, os primeiros 41 contratos serão assinados para o residencial Lírios. “A parceria Público Privada possibilita que as famílias assinem os contratos com o projeto em andamento, agilizando o processo. A iniciativa do governo Omar Najar em atender a demanda habitacional já está dando resultado, colaborando para que as famílias tenham a oportunidade de ter a sua moradia própria”.

O empreendimento será construído por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com parceria do Pró-Moradia Social, atendendo famílias com renda bruta de até R$ 2,6 mil mensais (faixa 1,5). Construído por meio das empresas Múltipla Construtora e Labutare Construtora, o empreendimento terá 19 torres, com unidades de 50 metros quadrados de construção e subsídios de até R$ 47,5 mil para famílias e previsão de dois anos e meio para a entrega. A unidade completa custará R$ 133 mil.