Guarda prende suspeito de arrastão em residências no Jardim Santana

Um rapaz de 22 anos, morador de Limeira, foi preso na madrugada desta segunda-feira (31), em Americana, suspeito de um arrastão em residências no Jardim Santana. Ele foi surpreendido por guardas municipais saindo do quintal de uma casa na Rua João Zanaga com uma lavadora de alta pressão.

Os patrulheiros foram chamados por volta das 4 horas. Informações passadas pelo controle de operações da Gama (Guarda Municipal de Americana) diziam que indivíduos desconhecidos estariam em uma residência localizada na Rua Minas Gerais. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Os guardas seguiram para o local e realizaram um cerco. O suspeito, no entanto, foi encontrado dentro de outra casa, na Rua João Zanaga. Para entrar no imóvel, ele danificou o portão. No endereço, os patrulheiros foram informados de que várias residências do mesmo quarteirão tinham sido invadidas e furtadas. Em algumas delas, os proprietários não foram encontrados.