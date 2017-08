Guarda apreende 6,3 quilos de drogas e detém dois em Americana

Dois rapazes de 19 e 21 anos foram presos na madrugada desta quarta-feira (16), em Americana, suspeitos de tráfico de drogas. Na casa deles, nos bairros Vila Santa Catarina e Conserva, guardas da Romep (Ronda Ostensiva Municipal Especial Preventiva) apreenderam 6.163 quilos de maconha e 138 gramas de cocaína. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

O flagrante aconteceu por volta da 00h30. Os patrulheiros receberam denúncia anônima de que uma residência na Rua Tibiriça, no Conserva, estaria sendo usada para tráfico de drogas. No local, os guardas se depararam com dois jovens e encontraram 680 gramas de maconha e 58 gramas de cocaína.

O rapaz de 19 anos disse que estava no endereço apenas para usar entorpecentes. Já o mais velho alegou que só guardava a droga para uma terceira pessoa.

Os guardas foram até a casa do jovem de 19 anos, na Rua Tuiuti, na Vila Santa Catarina, e lá encontraram 5.483 quilos de maconha e 80 gramas de cocaína. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico e após registro da ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária), levados para a cadeia de Sumaré.