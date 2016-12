Foto: Facebook / Reprodução

Um grupo de religiosos americanenses vai promover um almoço de Natal neste domingo (25) para moradores de rua na Praça Comendador Müller. A expectativa é que o almoço sirva 60 pessoas. Além de acolher os moradores de rua e usuários de drogas e servir uma refeição, o grupo Power Square ainda vai pregar a religião.

Além do almoço, haverá ainda corte de cabelo e barba e cuidados com a higiene, como a lavagem de cabelos e limpeza de pele. O grupo planeja o almoço para o período entre 11h30 e 13h, com a divulgação religiosa em seguida.

De acordo com Eduardo Matheus Ribeiro, supervisor de produção que participa da coordenação do Power Square, a intenção não é oferecer apenas um almoço: “Haverá uma decoração, vamos montar uma árvore de Natal, a mesa será decorada. Não vai ser uma marmitex, vai ser um almoço, com uma mesa muito grande, onde eles vão sentar e a gente vai sentar ao lado deles para passar esse amor de companheiro mesmo e fazer com que eles tenham um dia totalmente diferente do que eles têm nos 364 dias restantes do ano”.

Projeto

A equipe do Power Square se reúne na praça central de Americana todas as sextas-feiras, a partir das 21h, há mais ou menos sete meses. De acordo com Rosimara Lucia Gouveia, nenhum nome de igreja é divulgado durante as ações desenvolvidas. Ela acredita que “a aceitação foi boa porque não falamos de igreja e sim de Jesus”. Cerca de 20 pessoas de instituições religiosas diferentes, tanto da comunidade evangélica quando da católica, participam do projeto social.

“A gente começa com músicas cristãs, se reúne e conversa com pessoas que hoje a sociedade não tem ouvido muito: moradores de rua, usuários de drogas e até traficantes. E a gente conversa e introduz eles numa direção de que existe uma saída para qualquer situação que eles possam estar passando”, explicou Eduardo.