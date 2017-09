Grito dos Excluídos lembra a demissão de probatórios

Além do grupo de maracatu, participaram do protesto membros de diversos movimentos sociais, como o Unegro (União dos Negros por Igualdade), PSOL, Comunidades Eclesiais de Base, entre outros. Em relação aos probatórios, em frente ao palanque, o grupo fez a leitura de um poema em que a ação da prefeitura era criticada.

Ao som do grupo de maracatu Baque Mulher, cerca de 50 pessoas protestaram contra o presidente Michel Temer e também criticaram a demissão dos servidores em estágio probatório, medida bastante polêmica do prefeito Omar Najar (PMDB).

Um dos organizadores do ato, o professor aposentado Geraldo Rondelli, afirmou que o ato tem o objetivo de chamar a atenção para as causas das minorias, e no caso de Americana, protestar contra as demissões. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Lamentavelmente, nós temos visto no nosso município muita injustiça. Lesando o direito e a dignidade dos trabalhadores, de uma forma especial dos trabalhadores da educação e da saúde, e consequentemente a população pobre sofre”, afirmou.

A passagem do grupo foi pacífica, mas acabou repelindo a grande maioria dos políticos que acompanhavam o desfile no palanque de autoridades. Somente os vereadores Odir Demarchi (PR) e Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (PMDB), acompanharam o desfile dos manifestantes.