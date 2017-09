Grito dos Excluídos fará ato contra reformas

O coletivo Grito dos Excluídos de Americana fará o tradicional ato no Dia da Independência. O foco deste ano serão as reformas Trabalhista e Previdenciária. A concentração será em frente do Parque Ecológico, e às 9h30 eles vão se juntar ao desfile que sairá do CCL (Centro de Cultura e Lazer). O Grito dos Excluídos vai encerrar a participação com um ato público em que serão abordadas as principais pautas levantadas no evento.

Membro do coletivo, Dayane Soares Vicente explicou que a ideia é realizar um desfile popular em que as pessoas possam levar suas demandas, e que o ato deste ano será marcado principalmente pela reivindicação contra as reformas do governo Michel Temer (PMDB) e a favor da reforma política.

“Vamos entrar para o desfile que vai estar acontecendo para levar também essas demandas de forma oficial. Não há independência enquanto os trabalhadores estiverem sendo explorados e as escolas precárias”, afirmou Dayane.