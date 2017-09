Graças ao apoio de voluntários, Aequotam reconstrói galpão destruído em incêndio

A Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana) – instituição que usa cavalos no tratamento de crianças com necessidades especiais – luta, há quase um ano, para se recuperar dos prejuízos causados pelo incêndio que, no dia 27 de setembro, destruiu o barracão de 200 metros quadrados onde eram guardados feno, ração, mantas especiais, selas e ferramentas. Hoje, o galpão está de pé, em fase de acabamento, mas a instituição ainda precisa de ajuda para a compra de equipamentos e materiais.

O incidente abalou um projeto social de uma década, mantido por colaboradores associados. “Após o incêndio, o envolvimento das pessoas foi fundamental para manutenção dos serviços”, afirma a fisioterapeuta Daniela Bordignon, 39 anos, coordenadora da entidade. Quem tinha um filho assistido, explica ela, abraçou a causa e passou a vender rifas, ingressos para jantares, convites para eventos. Até hoje é assim. Os pais juntam, moeda por moeda, o dinheiro que financia as obras de acabamento. Também foi essencial a ajuda de empresas, que doaram cimento, tinta e telha. Uma construtora ofereceu seus próprios pedreiros para a obra.

Detalhe: nenhum serviço foi suspenso nos últimos 12 meses. Por sorte, os oito cavalos da entidade estavam soltos no pasto no momento em que os próprios funcionários notaram as chamas. No período da reconstrução, a diretoria improvisou antigas baias para guardar materiais.