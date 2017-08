Governo Federal libera R$ 26 milhões para obra da ETE Balsa

Por meio do Ministério das Cidades, o Governo Federal liberou R$ 26 milhões para a finalização da obra da ETE Balsa, em Americana. Com a liberação da verba, a obra pode ser retomada em 40 dias, com previsão de término em 2020. Com a contrapartida da prefeitura de R$ 2 milhões, a obra deve beneficiar cerca de 40 mil pessoas. Foto: Leon Botão-O Liberal

A liberação da verba é um resultado de articulação do deputado estadual Vanderlei Macris (PSDB) junto ao ministro Bruno Araújo (PSDB), foi confirmada na semana passada e anunciada nesta segunda-feira (28) em reunião no escritório político do deputado.

Na reunião, o prefeito de Americana Omar Najar (PMDB) disse que o apoio do Governo Federal vai solucionar o problema mais antigo e grave da cidade em relação ao saneamento.