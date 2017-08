Garoto de 10 anos morre com suspeita de meningite

O garoto Erick Prado Paschoal, de apenas 10 anos, morreu no início da manhã desta quarta-feira (30) com suspeita de meningite bacteriana. Ele começou a passar mal na segunda-feira (28) e foi levado pela família até o Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana. Como o caso se agravou, o menino foi transferido para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Estadual Leandro Franceschini, em Sumaré.

De acordo com informações prestadas ao LIBERAL por Marlucy de Brito, amiga da família, um exame feito na unidade de saúde sumareense constatou a doença. Erick estudava no Ciep Professor Octávio Cesar Borghi, no bairro Cidade Jardim. O velório e o sepultamento do garoto, ainda sem data definida, acontecerá em Alfenas (MG).

LEIA TAMBÉM: Procurado é detido por tráfico de drogas no Zanaga

As secretarias de Saúde e Educação de Americana foram procuradas pelo LIBERAL, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, mas ainda não se posicionaram sobre o caso, o que deve acontecer ao longo do dia. A cobertura completa você acompanha na edição desta quinta-feira (31) do LIBERAL.