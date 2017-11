Garçom é preso por tentativa de assalto a posto de combustível

Um garçom de 29 anos, morador do Parque das Nações, em Americana, foi preso na noite desta sexta-feira (10) por tentativa de assalto a um posto de combustível na Avenida Florindo Cibin, na Vila Frezzarin. Ele chegou no local armado, abordou o frentista, mas fugiu com a chegada de um cliente. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O crime aconteceu por volta das 20h20. O frentista disse aos guardas municipais que um suspeito de cor branca, aproximadamente 1,80 de altura, de moletom escuro e armado havia tentando assaltar o posto. O criminoso, no entanto, teria se assustado com a presença de um cliente e fugido sem levar nada.

Os guardas saíram em diligências na tentativa de localizar o suspeito e no cruzamento das Avenidas Europa e Florindo Cibin, se depararam com um homem com as mesmas características passadas pelo frentista. Com ele, encontraram, na cintura, um simulacro de arma de fogo, além de R$ 40 e um celular.