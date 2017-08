Gama faz treinamento com porteiros e zeladores

A Gama (Guarda Municipal de Americana) realiza nesta semana mais uma etapa do Programa Guarda Integrada. Três grupos com aproximadamente 35 porteiros e zeladores de condomínios participam de um treinamento denominado “Segurança Física em Condomínios” na sede da autarquia, nos dias 22, 23 e 24 deste mês. Foto: Marilia Pierre-Divulgação

O responsável pelo curso, o inspetor Fernando Faria, que também é psicólogo, professor e bacharel em Direito, destacou a importância da capacitação técnica para esses profissionais. “Sem treinamento específico, o funcionário, que deveria estabelecer a primeira linha de proteção, muitas vezes, se torna o facilitador do acesso do criminoso”, afirmou. “O aperfeiçoamento das ações comportamentais destes profissionais contribui na redução das vulnerabilidades relacionadas à segurança”, completou.

O curso contou ainda com a participação de alguns moradores de condomínios. O Programa Guarda Integrada já realizou um trabalho junto aos síndicos de condomínios residenciais, com a participação da Associação Paulista de Condomínios, e também com vigilantes noturnos autônomos. Porteiros e zeladores de condomínios que não participaram da reunião podem entrar em contato com a Guarda Municipal de Americana pelo telefone 3408 8220 – ramal 219, para mais informações.