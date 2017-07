Gama inicia treino prático com drone

A Gama (Guarda Municipal de Americana) iniciou nesta semana o treinamento prático com o drone doado à corporação. Após aulas teóricas, o grupo de guardas escolhidos para a função passou a ganhar familiaridade com o equipamento por meio de um simulador e acompanhou voos demonstrativos. Nas próximas semanas, eles devem iniciar os voos com o equipamento.

A instrução da equipe de guardas é feita pelo subinspetor Rinton Cesar Vanzo, que tem experiência com o uso de drones e foi designado para o treinamento dos colegas. “Nós vamos ter um número reduzido de guardas para utilizar o equipamento porque é muito delicado e quebra fácil. Precisamos ser uma equipe reduzida, vai ter uma seleção, um treinamento sobre regras de segurança, aula no simulador para se familiarizarem com o controle. Com isso então conseguir maior dinamismo com a aeronave”, explicou o patrulheiro.

Foto: Gama / Divulgação

Segundo Vanzo, o equipamento auxiliará o trabalho da Guarda desde nas ocorrências de segurança até nas ambientais. Dois testes já foram realizados – um em relação ao mapeamento de uma área e outro na verificação de denúncia de tráfico.