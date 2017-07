Gama flagra venda de bebida alcoólica a menor de idade e comerciante é detido

A Gama (Guarda Municipal de Americana) flagrou a venda de bebida alcoólica a um menor de idade no Jardim dos Lírios, no município. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (31). O comerciante foi detido e deve ser encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré caso a fiança não seja paga até a manhã de terça-feira (1º).

Segundo informações divulgadas pela corporação, os guardas estavam em patrulhamento pela Rua Beija Flor quando, ao chegar em frente a um mercado, avistaram um garoto saindo do interior do estabelecimento com uma garrafa de pinga.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O adolescente de 16 anos foi abordado pelos patrulheiros e afirmou que teria comprado a bebida para o pai. Os guardas indagaram o dono do estabelecimento, que confessou ter feito a venda porque conhecia o pai do adolescente. Na casa do garoto, o homem confirmou que pediu que o garoto fizesse a compra.